Drei Feuerwehrgruppen bestehen den Test

Unter der Aufsicht von Kreisbrandinspektor Peter Pfaff, Kreisbrandmeister Stephan Biertempfel und Kommandant Peter Schüler, gleichzeitig auch Ausbilder, absolvierten drei Gruppen bei der Feuerwehr in Königsberg eine Leistungsprüfung. Daran nahmen neben den Dienstleistenden der Feuerwehr Königsberg und der Werksfeuerwehr "Fränkische" auch Mitglieder der Löschgruppen aus Unfinden, Holzhausen und Römershofen teil. Auf diese Art und Weise wird die Gemeinsamkeit gestärkt. Aufmerksamer Beobachter der Übung war Bürgermeister Claus Bittenbrünn.

Alle drei Gruppen bestanden die Prüfung. Peter Pfaff und Claus Bittenbrünn übergaben an die 24 Teilnehmer die Abzeichen. In der Stufe 1 an Maximilian Neu, Maximilian Hau, Raphael Kupfer, Tobias Stauss, Florian Wolf; Stufe 2: Julia Dressel, Phillip Pätzold, Dominik Büttner, Dennis Stöcker, Jasmin Henneberger, Jonas Zieg, Tobias Riedl; Stufe 3: Pascal Then, Jonas Mantel, Marvin Hauck, Elias Schlinke, Chris Hauck; Stufe 4: Clemens Edelmann, Fabian Blümmert, Dominik Theinert; Stufe 5: Michael Döbereiner und Nils Frantzen; Stufe 6: Thorsten Schmidt, Fabian Weidhaus und Stefan Krauser. sn