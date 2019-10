Drei Feuerwehren arbeiten zusammen

Einen sehr hohen Ausbildungsstand und perfektes Können stellten zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehren Burggrub, Haig und Wolfersdorf unter Beweis. Unter der Leitung der Gruppenführerin Silvia Welsch und Gruppenführer André Karl legten die zwei Löschgruppen die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" vorbildlich innerhalb der vorgegebenen Zeiten ab.

Die 18 Prüflinge der drei Feuerwehren mussten zunächst, aufgrund der verschiedenen abzulegenden Stufen des Leistungsabzeichens, unterschiedliche Zusatzaufgaben absolvieren. Diese bestanden unter anderem aus der Gerätekunde, Fragen zur Ersten Hilfe, dem Erkennen von Gefahrgut- beziehungsweise Hinweiszeichen sowie der Beantwortung eines zusätzlichen Fragebogens. Anschließend galt es vom Hydranten neben dem Feuerwehrhaus Haig einen Löschangriff mit 3-C-Strahlrohren vorzunehmen, wofür sie insgesamt nur 190 Sekunden Zeit hatten. In dieser Zeit musste gleichzeitig eine Verkehrsabsicherung für den Einsatzort errichtet werden. Das Kuppeln einer Saugleitung sowie die Trockensaugprobe durch den Maschinisten rundete nach dem Löschangriff den praktischen Prüfungsteil ab.

Einwandfreie Arbeit

Die Kreisbrandinspektoren Hans-Ulrich Müller und Matthias Schuhbäck, sowie die Kreisbrandmeister Klaus Dressel und Kreisbrandmeister Matthias Weber, die als Schiedsrichter fungierten, bescheinigten den zwei angetretenen Gruppen eine einwandfreie Arbeit innerhalb der geforderten Sollzeiten und überreichten die begehrten Abzeichen. Bürgermeister Rainer Detsch stellte in seinem Grußwort klar heraus, dass er auf die Wehren sehr stolz ist und sich freut, dass sich immer noch Freiwillige für diesen Dienst finden. Kreisbrandinspektor Müller dankte er für sein stetes Arbeiten für die Feuerwehren. Hervorzuheben ist, so Kreisbrandinspektor Müller, dass hier wieder einmal drei Wehren zusammenarbeiten und sich so gegenseitig die Abnahme der Leistungsprüfung ermöglichen. Ein Sinnbild für den Ausspruch "Gemeinsam sind wir stark"!