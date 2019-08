Die Fahrräder von zwei Mädchen wurden vor dem Bamberger Rathaus entwendet. Die beiden stellten ihre Räder am Dienstag gegen 16 Uhr dort ab. Als sie diese am Mittwochmorgen wieder abholen wollten, waren sie weg. Die Damenräder haben einen Wert von insgesamt ca. 200 Euro. Bereits in der Nacht auf Sonntag hatten Unbekannte in der Judenstraße ein abgesperrtes weißes Trekkingrad der Marke Winora gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von 500 Euro.