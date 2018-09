Drei Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurden drei Personen am Samstag im Bereich der Autobahnauffahrt Maßbach bei einem Unfall. Ein Pkw-Fahrer, der an der Anschlussstelle von der A 71 abgefahren war, missachtete beim Abbiegen nach links in die Straße "Lange Höhle" die Vorfahrt einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin, die von Maßbach aus auf die A 71 auffahren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei der vorfahrtsberechtigte Pkw nach rechts abgelenkt wurde und gegen den stehenden Pkw eines 52-Jährigen prallte, der von Poppenlauer kommend, ebenfalls auf die Autobahn auffahren wollte und deshalb hier wartete. Dieses Auto wurde durch die Wucht des Anpralls ins angrenzende Feld geschleudert.

Keine Lebensgefahr

Die drei Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, allerdings bestand bei keinem Lebensgefahr. Der Unfallverursacher wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert.

An den Autos entstand jeweils Totalschaden. Sie mussten alle drei abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35 000 Euro, schätzt die Polizei. Die Staatsstraße 2281 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Der Verkehr wurde mit Unterstützung der eingesetzten Feuerwehren umgeleitet. pol