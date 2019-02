Gleich drei Fälle von Internetkriminalität mussten Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau am Donnerstag aufnehmen. Eine 41-Jährige zeigte an, dass mehrere Überweisungs-TANs widerrechtlich angefordert worden seien. Ein Unbekannter musste sich durch Datenausspähung in Besitz der TANs gebracht haben. Ein Vermögensschaden entstand nicht, weil das Konto von der Bank rechtzeitig gesperrt wurde. - In einem anderen Fall war es einem Unbekannten gelungen, durch Ausspähens des Kennwortes, sich in den Email-Account eines 48-Jährigen einzuhacken. Er leitete über dieses Konto zwei Verkaufsgeschäfte für Gewehre ein. Der Internetfahnder der Bad Brückenauer Inspektion versucht nun, die bereits angelaufenen Geschäfte zu stoppen und ruft weitere mögliche Geschädigte auf, sich unter Tel. 09741/6060 bei der Polizei zu melden. - Um einen niedrigen vierstelligen Betrag wurde ein 47-Jähriger gebracht, der auf einer Auktionsplattform im Internet eine Mischpumpe geordert und auch bezahlt hatte. Der vermeintliche Verkäufer bracht die Verbindung abg. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet wegen Warenkreditbetrugs. pol