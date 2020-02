Drei erste Klassen aus dem Kreis setzen auf Prävention

Die AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach unterstützt erneut Grundschulen mit einer Patenschaft für ein spezielles Präventionsangebot. Darunter sind auch 21 Kinder der Klasse 1a der Grundschule Kasendorf, 28 der Klasse 1a der Grundschule Neuenmarkt-Wirsberg und 17 der Klasse 1b der Oberen Schule Kulmbach. Sie alle dürfen am Schulprogramm "Klasse 2000" mitmachen. Mit der Übergabe der Patenschafts-Urkunden ging es kürzlich los.

"Ziel ist es, Grundschulkindern zu vermitteln, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten", erklärte Margot Schmitt, AOK-Koordinatorin für Gesundheitsförderung an Schulen. Das Programm behandele Themen wie gesundes Essen und Trinken oder Bewegung und Entspannung. "Die Kinder lernen, was sie tun können, damit es ihnen selbst und anderen gut geht - körperlich, psychisch und sozial."

Das Projekt sei auch eine Hilfe, Gesundheitsförderung aktiv in den Stundenplan und in den Schulalltag zu integrieren. Die Förderung der AOK Bayern richte sich an Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Kindern.

"Klasse 2000" ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. Auch im Freistaat haben Schulen großes Interesse: "Wir haben in diesem Schuljahr bayernweit die Patenschaft für weitere 500 Grundschulklassen übernommen. Das sind 100 Klassen mehr als ursprünglich geplant", erläuterte Margot Schmitt.

Im Bereich der AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach sind 24 Klassen aus sechs Grundschulen dabei. 493 Schüler profitieren davon. Insgesamt fördert die AOK in Bayern aktuell über 1650 Grundschulklassen mit mehr als 35 000 Kindern. Das Präventionsprogramm ist auf vier Jahre ausgelegt. Mit dem Patenschaftsbeitrag werden der Einsatz eines Gesundheitsexperten oder die Unterrichtsmaterialien finanziert.

"Klasse 2000" wurde 1991 am Klinikum Nürnberg entwickelt und hat beim Bayerischen Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis 2013 eine Auszeichnung für besondere Nachhaltigkeit erhalten.

Vor kurzem bekam es den Gesundheitspreis der Stiftung "Rufzeichen Gesundheit!".

Werner Reißaus