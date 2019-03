"Drei Eisbären" tummeln sich in Röbersdorf

Die Röbersdorfer Theatergruppe präsentiert einen Klassiker von Maximilian Vitus aus dem Jahr 1963. Man nennt sie "die drei Eisbären", die drei eisernen, raubeinigen Junggesellen, die auf dem abgelegenen, einsamen Haldeneggerhof oberhalb des Dorfes leben. Die Krankheit der alten Wirtschafterin, ein Findelkind, der Heiratsschmuser, eine spitzzüngige Witwe und der "gute Rat" vom Herrn Pfarrer stellen den monotonen Alltag der drei Brüder auf den Kopf. Im Bild sind (von links) zu sehen: Andreas Dittrich, Frank Großkopf, Erwin Stromer, Sonja Dittrich, Hildegund Zillig, Horst Großkopf und Ramona Büttner. Die Termine für diesen Dreiakter sind am 29./30./31. März sowie am 5./6./7./12./13. und 14. April. Beginn freitags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten gibt es am Sonntag, 10.März, von 14 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Gassberg 1) sowie ab 12. März bei der Frisierstube Bärbel Dittrich, Abtsweg 22 in Röbersdorf, Telefon 09543 / 5628. Foto: privat