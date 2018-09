Drei Drogendelikte auf der A 9 aufgedeckt

Gleich drei Mal mussten Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwoch wegen Drogendelikten tätig werden. Am Vormittag fanden die Beamten bei einem 19-Jährigen an der Rastanlage Fränkische Schweiz, der Beifahrer in einem Seat war, eine geringe Menge Marihuana. Kurze Zeit später versuchte der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters während seiner Kontrolle am Sophienberg sein Tütchen mit Marihuana in der Hand versteckt zu halten. Auch dies bemerkten die Fahnder und nahmen ihm die Drogen ab. Gegen Mittag hielten sie einen 34-Jährigen mit seinem Kleintransporter wieder an der Rastanlage an. Die offensichtliche Drogenbeeinflussung bestätigte ein Schnelltest. Der Fahrer musste zur Blutentnahme und seinen Autoschlüssel abgeben. Die drei Ertappten werden wegen ihrer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt, der 34-Jährige wegen der Fahrt unter Drogen.