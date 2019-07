Drei Diven gastieren wieder in Lichtenfels

Die drei Diven sind wieder in Lichtenfels. Viel beachtet war ihr Auftritt im Jahr 2015, als sie das Publikum mit Charme, Glamour und einer spritzigen Bühnenshow begeisterten. Nun machen sie am Sonntag, 28. Juli, endlich wieder Halt in Lichtenfels und präsentieren ihr zweites Showprogramm in der ehemaligen Synagoge. Um 18 Uhr sind sie mit ihrem neuen Programm "Swinging Glitter Glamour Show" in der ehemaligen Synagoge zu Gast. Darin erzählen die drei Diven von Hö-hen und Tiefen auf einem anstrengenden Weg quer durch die Metropolen der Welt. Besucher können sich auf einen beschwingten Abend mit Sugar Valentine, Ginger Ale und Candy Diamond, begleitet von dem wunderbaren "JFK" am Piano, freuen. Karten gibt es in der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefonnummer 09571/795-101. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter www.glamouretten.com. Foto: Glamouretten