Drei Chöre singen zu Ehren Elisabeths

Die katholische Pfarrei Sankt Elisabeth in Küps hat das ehrende Gedenken an ihre Namenspatronin, die heilige Elisabeth von Thüringen, großartig gefeiert. Zelebriert wurde die Messe vom Franziskanerpater Maximilian Kray zusammen mit Diakon Georg Zenk.

Pater Maximilian schilderte das segensreiche Wirken von Elisabeth. Sie gilt auch in heutiger Zeit als Vorbild. Georg Zenk ging in seiner Rede auf das verhältnismäßig kurze Leben der Patronin ein und lobte dabei ihren Einsatz für in Not geratene Menschen.

Mitgestalter der kirchlichen Feier waren Organist Stefan Mück, Lektorin Roswitha Dittler als Lesungssprecherin, Lektor Karlheinz Münzel, die Ministranten und die Gesangvereine "Liederkranz" Johannisthal mit Dirigenten Michael Bauer, "Harmonie" Oberlangenstadt mit Chorleiterin Annerose Röder und "Sängerlust" Schmölz mit Dirigenten Karl Herzog.

Mit drei feierlichen gemeinsamen Stücken begeisterten diese die Anwesenden. Das Eingangslied war "Hymnus" mit Dirigent Karl Herzog; es folgte das "Gebet" mit Dirigent Michael Bauer und zum Abschluss "Segne du Maria" mit Chorleiterin Annerose Röder. Beim gemütlichen Beisammensein im Pfarrsaal konnten die Pfarrband "PaPeLa's" und die drei Gesangvereine für beste Stimmung sorgen. Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Manfred Pauli dankte allen Aktiven und Mitwirkenden. dw