Drei Chöre, ein Konzert

"Singen macht Spaß", dass dieses Motto des Frühlingskonzerts dreier Bad Kissinger Chöre stimmt, wird am Sonntag, 14. April, zu sehen sein. Der Mädchenchor Chorisma aus Hausen (unser Foto), der Garitzer Chor InTakt und die Göritzer Chorkids geben einen Einblick in ihr Repertoire. Dabei spannt sich der musikalische Bogen von der Abkehr vom Inneren Winter, die sich die Frühlingskinder wünschen, bis dorthin, wo tatsächlich Wunder geschehn. Wenn zum Schluss die Bitte "Give us a little love" wie ein Urwaldsong durch die Turnhalle hallt, wird vielleicht manchem Besucher ein Licht "Brighter than the Sun" aufgehen. Für eine entsprechende Wegzehrung wird ab 14 Uhr ein Kuchenbuffet bereit stehen. Der Konzertbeginn selbst ist bei freiem Eintritt um 15 Uhr in der Turnhalle Garitz. Foto: Lydia Molea