Drei Bürgermeister rufen zur Solidarität auf

Die drei Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern rufen zu Solidarität und Zusammenhalt in der Corona-Krise auf. Sie bitten um die Mithilfe der Bürger in Ebern, Pfarrweisach und Rentweinsdorf. Die Unterstützung der lokalen Geschäfte und Gastronomie liegt ihnen am Herzen, wie es in einer Mitteilung der VG vom Freitag heißt.

Zusammenhalten trotz persönlichen Abstands ist weiterhin angesagt. "Die Beschränkungen der Staatsregierung werden etwas gelockert, dennoch bleibt: Bitte nehmen Sie die Ausgangsbeschränkungen ernst und un-terstützen Sie, wenn Sie etwas kaufen oder bestellen wollen, unsere örtlichen Händler und Geschäfte sowie die Gastronomie", appelliert Eberns Bürgermeister und VG-Vorsitzender Jürgen Hennemann. Gerade in dieser schwierigen Zeit bräuchten die heimischen Gewerbetreibenden die Unterstützung der Bürger im VG-Gebiet. "Bestellen Sie deshalb nicht einfach alles online. Fragen Sie bitte zuerst bei den Geschäften in der Region nach, bevor Sie im Internet irgendwo bestellen. Wir brauchen unsere Geschäfte vor Ort. Die Stärkung der regionalen Wirtschaft vor Ort ist auch für die Zukunft wichtig. Sie sichern damit auch den Erhalt von Arbeitsplätzen bei uns", betont Jürgen Hennemann.

Viele Geschäfte und Gastronomen in Ebern, Pfarrweisach und Rentweinsdorf bieten inzwischen Liefer- und Abholservice an. Zusammen mit der Tourismus- und Werbegemeinschaft wurden alle Geschäfte, die derartige Dienste anbieten, in einer Übersicht zusammengefasst; sie stehen unter www.ebern.de.

Wer die Geschäfte unterstützen möchte, kann zudem Gutscheine erwerben. Dies ist direkt bei den Geschäften oder über das Portal der Sparkasse (https://helfen.gemeinsamdadurch.de) möglich. Hier müssen sich natürlich die Geschäfte erst eingetragen haben. Das Eberner Freibad und das Hallenbad sind dort bereits registriert. Für das Hallenbad sowie das Freibad können zur Unterstützung auch Saisonkarten erworben werden.

Des Weiteren ruft die Stadt Ebern dazu auf, Schutzmasken für Eberner soziale Institutionen zu nähen. Die Bürgermeister Jürgen Hennemann, Ralf Nowak und Willi Sendelbeck bedanken sich bei allen Bürgern, die auf welche Weise auch immer ihre Hilfe einbringen. jrs