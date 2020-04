Drei Bomben trafen "Maro"

jens fertinger 75 Jahre nach Kriegsende erzählt der Maroldsweisacher Altbürgermeister Ottomar Welz von seinen persönlichen Erlebnissen in den letzten Kriegstagen 1945. Obwohl er erst gut zehn Jahre alt war und die vierte Klasse der hiesigen Volksschule besuchte, kann er sich gut an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs erinnern.

Seine Erzählungen beginnen mit einem Ereignis, das er am Samstag, 3. März 1945, selbst erlebt hat: Gegen 10 Uhr am Vormittag (damals gab es noch eine schulische Sechs-Tage-Woche) näherte sich am Himmel ein Flieger, von dem man zunächst vermutete, es sei ein deutsches Flugzeug. Jedoch irrten sich die Schüler und erkannten schnell, dass es sich um eine feindliche Maschine handelte. Diese zog über Maroldsweisach hinweg und bombardierte den Nachbarort Voccawind, wo möglicherweise ein heftiger Schneesturm die exakte Sicht behinderte. Bei diesem Angriff fanden Elisabeth Sophie Margarete Ponsold und ihr noch nicht ganz einjähriges Kind den Tod. Welz vermutet, dass es sich bei dem Flugzeug um ein amerikanisches handelte, "denn diese flogen nur tagsüber, während die Russen nachts ihre Einsätze hatten".

Tiefflieger

Wenige Wochen später folgte ein weiterer Luftangriff, der sich in das Gedächtnis des kleinen Ottomar eingebrannt hat. Es war Sonntag, der 8. April - der "Weiße Sonntag" -, als gegen 16 Uhr "bei herrlichstem Wetter" ein Tiefflieger den Ort Maroldsweisach ansteuerte. Die Chronik aus Brünn berichtet dazu: In den ersten Tagen des April 1945 waren die Amerikaner im zügigen Vormarsch längs des Mains und in Richtung Thüringen bis Königshofen vorgestoßen und kamen mit motorisierten Einheiten über Maroldsweisach am 8. April 1945 in den Weisach- und Baunachgrund.

Einen Großteil des Nachmittags verbrachte Ottomar Welz mit seinem Freund Martin Feldmann. Als sie sich auf den Heimweg zu den elterlichen Wohnungen machten, sahen sie das Aufklärungsflugzeug, das gegen 16.30 Uhr über Maroldsweisach flog. Dabei wurde es den beiden Jungen mulmig, und sie suchten Schutz in einem Keller oberhalb des Bahnhofsgeländes. Nachdem die Luft wieder rein war, gingen Ottomar Welz und Martin Feldmann auf dem schnellsten Wege nach Hause.

Nachdem das Aufklärungsflugzeug abgedreht hatte, waren die Maroldsweisacher der Meinung, dass sie ihre Keller nun wieder verlassen könnten. Aber es kam ganz anders: Gegen 18 Uhr tauchten aus westlicher Richtung Bomber auf, die ihre todbringende Last ausgerechnet über den beiden gegenüberliegenden Anwesen Welz und Langguth abwarfen. Dabei wurden der Giebel sowie das oberste Stockwerk des Hauses Welz zerstört. Helmut Welz' Tante - bereits vor wenigen Wochen in Würzburg ausgebombt - musste diese schlimme Erfahrung in der Zeit, als sie im Anwesen Welz wohnte, nun ein weiteres Mal in Maroldsweisach erleben.

Else Taubmann bewohnte als "zugewiesene Untermieterin" aus Nürnberg das Eckzimmer im Erdgeschoss. Der Bombeneinschlag fügte ihr unglücklicherweise schwere Verletzungen zu, denen sie erlag. Der damals neunjährige Helmut Welz wurde ebenfalls verletzt, kam aber dank der sofort eingeleiteten Maßnahmen heil davon.

Zuflucht im Keller

Als weiteres Opfer musste Therese Nüßlein, die im Langguth-Haus gelebt hatte, beklagt werden. Diese hatte zunächst ebenfalls im Keller Zuflucht gesucht "und wollte noch rasch etwas aus der Wohnung holen", so berichtete ihr Sohn Alfred, als die Bombe einschlug.

Bei dem dritten Toten handelt es sich um Polizeimeister Friedrich Zink. Die Art und Weise, wie Zink ums Leben gekommen ist, beschäftigt Ottomar Welz heute noch. Er erzählt: Der französische Kriegsgefangene Robert Aberdun, der im Auftrag von Georg Schubert - dieser kam im Jahr 1945 ebenfalls ums Leben - als Milchfahrer täglich seine zwei Touren fuhr, war der beste Freund des Polizisten. Regelmäßig traf man sich im Gasthaus "Zur Eisenbahn" (gibt es heute noch), um bei einer Brotzeit die Neuigkeiten des Tages auszutauschen. Just an diesem Spätnachmittag machte sich Zink wieder auf den Weg und ging in Richtung "Eisenbahn"-Wirtschaft, um sich mit seinem französischen Freund zu treffen. Er sollte nicht ankommen - die Bombe brachte ihm den Tod.

Nach Aussage von Helmut Welz fielen an diesem Abend drei Bomben auf Maroldsweisach. Die erste erwischte sein Anwesen. Die zweite fiel in den Werkshof, und die dritte landete im Bereich der Bundesstraße etwa auf der Höhe der ehemaligen Seilbahn.

Soldat kommt ums Leben

Dort starb auch ein deutscher Soldat, den die beiden Buben Ottomar Welz und Martin Feldmann nachmittags noch mit seiner Freundin gesehen hatten. Der Wehrmachtangehörige hatte seine Unterkunft verlassen und wurde tödlich getroffen, denn die Bombe schlug unmittelbar in dessen Nähe ein; sie erwischte ihn und eine Kastanie. Der Laubbaum erholte sich - im Gegensatz zu dem jungen Menschen - von dem Bombenangriff und steht heute noch an seinem Platz.

Ottomar Welz berichtete auch, dass Maroldsweisach zeitweise als eine "NSDAP-Hochburg" galt. Bereits in den 1920er Jahren hatte ein Oberförster aus dem nahen Voccawind 27 Männer für das Schießen mit dem Gewehr begeistert. Da diese Männer auch regelmäßig für "Volk und Vaterland und den geliebten Führer" Geld spendeten, wurden sie später mit dem goldenen Parteiabzeichen geehrt.