Drei "Bodygards" feiern Bühnenjubiläum

Der Kartenvorverkauf für die Oldie-Night des TSV Münnerstadt in der Münnerstädter Mehrzweckhalle am Samstag, 2. März, läuft noch bis Donnerstag, 28 Februar. Es spielen die Bands "Bodygards" and "Firestones". Die Karten sind erhältlich in Münnerstadt bei Elektro Schilling und Elektro Schlegelmilch.

Seit 1995 veranstaltet der TSV Münnerstadt die Oldie-Night in der Mehrzweckhalle (mit einer kurzen Unterbrechung), um an frühere Zeiten zu erinnern. Vor 50 Jahren gab es zwischen Dreikönig und Aschermittwoch kein einziges Wochenende, an dem nicht im Turnerheim das Tanzbein geschwungen wurde. Heute ist die Oldie-Night die letzte Tanzveranstaltung in der Faschingszeit. Dabei werden Erinnerungen an die Flower-Power-Zeit wach.

50 Jahre Woodstock

50 Jahre ist es heuer her, als im Staat New York das legendäre Woodstock-Festival über die Bühne ging. Während die ganze Musikwelt auf ein schlammiges Kornfeld in den USA blickte, hatte in Münnerstadt eine junge Band ihre Bühnenpremiere: "Dragon-fly" spielte erstmals Im Jugendhaus der Augustiner auf. Zur frisch gegründeten Band gehörten Hans Beudert, Hubert Götz und Gerhard Schubert. Sie bilden seit vielen Jahren zusammen mit Andreas Halboth und Steffen Wüst die Bodygards". Die drei Urgesteine der Münnerstädter Musikszene feiern also bei der Oldie-Night in der Mehrzweckhalle ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.