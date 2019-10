Drei BMW-Fahrer außer Rand und Band

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen zur Fahrweise von drei BMW in den Farben schwarz, rot und gelb am späteren Samstagabend auf der A 73 und der A 70 im Bereich von Bamberg und Hallstadt. Unter anderem sollen die jungen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit anderen Verkehrsteilnehmern extrem nah aufgefahren sein. Das Auftreten der getunten Fahrzeuge erweckte unter anderem den Eindruck eines illegalen Fahrzeugrennens. Wer zur Fahrweise der drei BMW-Fahrer am Samstag gegen 21.30 Uhr Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-510 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol