Ein großes Bläserkonzert gibt die Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand am Sonntag, 13. Oktober, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, in der Christuskirche Neunkirchen am Brand. Drei Bläser-Ensembles präsentieren Stücke aus den Genres der Blasmusik. Zu hören sind sowohl klassische Stücke als auch Swing, Latin, Pop und Schlager, präsentiert von "Brass am Brand", "Da Saxt was" und "Blech dich wech". Der Eintritt ist frei. red