Drei Basare in der Sporthalle

Ein Kinderbasar der Kinderwelt St. Laurentius findet am Samstag, 2. Februar, von 9 von 12 Uhr in der Kultur- und Sporthalle. Für Schwangere ist bereits ab 8.30 Uhr Einlass. Zum Verkauf angeboten wird Frühjahr-/Sommer-Kindermode bis Größe 188 und alles rund ums Kind. Abgabe ist am Freitag, 1. Februar, in der Halle.

Der Erwachsenenbasar findet am Samstag, 30. März, von 9 bis 12 Uhr in der Kultur- und Sporthalle statt. Die Online-Etikettenreservierung für den Erwachsenenbasar ist am 18. März unter der E-Mail-Adresse Basarteam@Kinderwelt-Ebersdorf.de.

Der erste Ebersdorfer Mädelsflohmarkt in der Kultur- und Sporthalle findet am Samstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr. Tischreservierung dafür gibt's online am Dienstag, 2. April, unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse. red