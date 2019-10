Drei Bands trumpften in Zeil auf

Ein voller Erfolg war das kleine, aber feine Rockfestival der Initiative Rock Haßfurt am Samstag im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil. Drei Bands boten handgemachte Musik ohne viel Technik. 220 Zuschauer aus ganz Franken fanden den Weg in die Fachwerkstadt. Sogar aus dem nordrhein-westfälischen Düsseldorf kam eine Gruppe von Rockfans extra nach Zeil.

Die Band "I Saw Medusa" aus Bamberg, die für hoch-energetischen Heavy-Rock steht, dessen Wurzeln tief in ein breites Spektrum unterschiedlichster Genres reichen, stand als Erste auf der Bühne. Die Zuschauer waren von der Stimme der Sängerin enorm begeistert und feierten den fulminanten Auftritt.

Ein Name, den man sich auch merken muss, war "Plan B". Die Musiker der aus Franken stammenden Band haben sich zur Aufgabe gemacht, mit ehrlichem Deutschrock, der vor der Wahrheit keinen Halt macht und sich den Mund nicht verbieten lässt, das Publikum zu begeistern.

Ein Zeiler ist dabei

Headliner des Abends war "Full Metal Jacket", bei denen mit dem Schlagzeuger Fredy sogar ein waschechter Zeiler mitspielt. Mit den Hits von Metallica, Accept, AC/DC spürten die Gäste das Feeling einer längst vergangenen Zeit. Solist Achim ließ zum Ende der Show sogar sein Hemd fallen und zeigte seiner Gitarre, wer der Chef im Ring ist.

Im Rahmen einer Verlosung konnte sich Tatjana Eichner aus Coburg über den ersten Preis freuen. Für die glückliche Gewinnerin gab es ein Schlagzeug-Becken.

"Wir sind außerordentlich zufrieden mit Zeil als Veranstaltungsort", sagte Marco Feustel, der Vorsitzende von Rock Haßfurt, der früher viele Rockveranstaltungen in der Kreisstadt abhielt. Feustels Dank galt besonders Bürgermeister Thomas Stadelmann, der den Verein bei den Planungen hervorragend unterstützt habe.

Das Konzert, das nun bereits zum zweiten Mal in der Fachwerkstadt stattfand, verlief wieder sehr ruhig und friedlich, wie der Vorsitzende des Vereins aus der Nachbarstadt beschrieb.