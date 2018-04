Drei Bands rocken die Fortuna

Am Samstag, 14. April, findet ab 20 Uhr in Höchstadt in der Fortuna Kulturfabrik wieder eine Rocknacht statt. Bereits zum 17. Mal veranstaltet die Initiative "Musiggfabrigg" dieses Event, bei dem drei Bands den Abend füllen.

Beginnen wird "Steve's 80s back Band" mit Pop- und Rocksongs der 80er Jahre, die man nicht so oft von Coverbands zu hören bekommt. Erstklassige Songs interpretiert von erstklassigen Musikern, versprechen die Veranstalter. Als zweites entern "ReAct" die Bühne. Inzwischen eine feste Größe im Landkreis, wenn es um mitreißende Rock- und Popsongs der letzten 40 Jahre geht. Als Letztes gibt es mit "Hunter" kernige Rock- und Heavysongs vom Feinsten.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Kulturfabrik, bei der Sparkasse Höchstadt und bei der Metzgerei Schulz sowie an der Abendkasse. red