Drei Azubis freigesprochen

Zwei Azubis haben ihre IHK-Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker und eine "Azubine" ihre IHK-Ausbildung zur Mechatronikerin abgeschlossen: Max Streng (Heubach), Alexander Weinbeer (Haßfurt) sowie Saskia Schmitt (Ermershausen) absolvierten ihre Ausbildung bei Weiss Spindeltechnologie GmbH in Maroldsweisach, dort fand jetzt ihre Freisprechungsfeier statt.

Ausbildungsleiter Volker Sauerteig verglich die Ausbildung mit einem Hausbau. Er erklärte, dass das Fundament nun gelegt sei, aber im Beruf die Mauern und das Dach entstehen müssten. Sein Vorgänger Manfred Weingold, in dessen "Amtszeit" die drei Azubis eingestellt und ausgebildet wurden, wies darauf hin, dass die Ausbildung der Mechatronikerin erstmalig in Zusammenarbeit mit der Ausbildungswerkstatt von FTE (jetzt Valeo) stattgefunden habe. Schmitt ist die erste Mechatronikerin, die bei Weiss ausgebildet wurde. Die Zerspanungsmechaniker wurden ebenfalls in Zusammenarbeit mit FTE, zunächst in der Ausbildungswerkstatt Ebern, ausgebildet.

Als praktischen Teil der Abschlussprüfung hatten alle den "Betrieblichen Auftrag" gewählt. Das Prüfungsergebnis könne sich sehen lassen, so Weingold, denn alle hätten mit "sehr gut" oder "gut" abgeschlossen. Auch im Gesamter-gebnis hatten die Absolventen die Note "gut" im Zeugnis stehen. Schmitt wurde zusätzlich von der Jakob-Preh-Berufsschule Bad Neustadt mit einer Urkunde der Regierung von Unterfranken ausgezeichnet. Das Ergebnis spreche auch für die Qualität der Ausbildung und den Einsatz der Ausbilder der Weiss GmbH, Jürgen Schneider, Volker Sauerteig und Michael Reif.

Der Technische Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung, Claus-Peter Leh-nert, blickte mehr auf die Zukunft und die künftigen Anforderungen im Berufsleben. Er wies darauf hin, dass alle einen befristeten Vertrag erhalten hätten. Anschließend überreichte er die IHK-Ausbildungszeugnisse und ein Buchgeschenk. Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Brasch gratulierte ebenfalls. red