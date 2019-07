Bad Kissingen vor 15 Stunden

Drei Autos zerkratzt - hoher Schaden

In der Nacht auf Samstag zerkratzte ein Unbekannter drei in der Straße "Dicker Busch" geparkte Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Kissing...