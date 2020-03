Drei Autos kollidieren

Drei Autos waren in einen Unfall am Dienstag bei Zeil verwickelt. Um 16.10 Uhr wollte ein 18-Jähriger, aus Richtung Augsfeld kommend, die Staatsstraße (Autobahnzubringer) in Richtung Zeil/Sand überqueren. Hierbei übersah der Ford-Fahrer eine aus Richtung Knetzgau nahende 59-jährige VW-Fahrerin. Die beiden Autos stießen zusammen. Dadurch drehte sich der VW und stieß mit der Front auf ein weiteres Auto, einen Seat. Der Gesamtsachschaden an den drei Autos beträgt 12 000 Euro.