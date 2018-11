Drei Automaten, einen Stall aufgebrochen

Drei Zigarettenautomaten sowie ein Hühnerstall wurden am frühen Samstagmorgen, vermutlich zwischen 2 und 4 Uhr, aufgebrochen. In Pferdsfeld wurden die drei Täter durch eine aufmerksame Anwohnerin dabei ertappt, wie sie sich mit einem Schweißbrenner an dem Zigarettenautomaten beim Anwesen Pferdsfeld 8 zu schaffen machten. Nachdem sie angesprochen wurden, flüchteten sie. Neben einem Gesamtsachschaden von rund 500 Euro entstand vermutlich ein ebenso hoher Entwendungsschaden. Wer hat noch verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.