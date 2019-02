Drei alkoholisierte Fahrer bei drei verschiedenen Kontrollen aufgespürt

Zwei Autofahrer und ein E-Bike-Fahrer hatten zu viel "getankt". Die drei Fahrten unter Alkoholeinfluss deckten die Coburger Ordnungshüter in der Nacht auf Freitag auf. Um 22 Uhr kontrollierten die Polizisten in Bodelstadt einen 27-jährigen Autofahrer. Bei diesem Mann zeigte der Alkomat einen Wert von 1,38 Promille. Kurz vor Mitternacht wurde in Gleußen der 38-jährige Fahrer eines VW kontrolliert. Dabei zeigte der Alkomat 0,66 Promille an. In den frühen Morgenstunden um 3 Uhr folgte die Kontrolle eines 34-jährigen Ebersdorfers, der in Coburg mit seinem E-Bike in Schlangenlinien die Seidmannsdorfer Straße stadtauswärts fuhr. Bei diesem zeigte der Alkomat einen Wert von 1,62 Promille. Zudem stand der Mann aus Ebersdorf sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme war in zwei der drei Fälle unumgänglich, teilt die Coburger Polizei mit, die nun gegen die Männer wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. red