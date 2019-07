"Drehorgelpeter" - ein bekanntes Gesicht

Bernhard Panzer Seit vielen Jahren schon ist er nicht mehr wegzudenken von den Volksfesten in der Region. Auch auf der Sommerkirchweih ist Peter Groß aus Erlangen, besser bekannt als der "Drehorgelpeter", ein gern sehener Gast. Wenngleich er nicht direkt auf dem Festgelände steht, sondern etwas weiter draußen.

Der Erlanger steht mit seiner Drehorgel, die er auf ein Kinderwagengestell montiert hat, direkt am Weg neben dem Weihersbach, also auf dem Fußgänger-Zugang von der Innenstadt her. Die Passanten bleiben gern stehen, vor allem wenn Kinder dabei sind, denn der 68-Jährige hat immer auch einen bunten Papagei dabei. Die "Lola" auf einer Stange ist auch schon 18 Jahre alt, wie Groß berichtet.

Drei Jahrzehnte werden es sein, schätzt der Drehorgelpeter, dass er schon auf der Sommerkirchweih vertreten ist. Meistens an den Wochenenden, wenn auch tagsüber schon viel Besuch ist. Und manchmal stellt er sich auch an den Familientagen auf. Wie vielleicht auch am kommenden Donnerstag, "wenn das Wetter passt", wie er sagt.

Eine Art Duldung

Große Freude an der schönen Musik und dem farbigen großen Vogel auf der Schulter des Mannes hatte auch die kleine Annabelle. Nach einem Kirchweihbesuch mit den Großeltern Renate und Rudolf Gerner aus Boxbrunn durfte das Mädchen, das im September drei Jahre wird, eine Münze in die Kasse auf dem Instrument werfen. Zwei andere Mädchen wollten die "Lola" streicheln. Da aber ist Peter Groß vorsichtig, "nicht dass sie kneift".

Für das Festgelände selbst hatte Groß nie um eine Genehmigung ersucht, weshalb er ohne eine solche dort auch nicht stehen dürfte. Das sagte der Leiter des Ordnungsamts, Gerd Lorenz, auf Anfrage des FT. Gegen seinen jetzigen Platz in den Weihersbachanlagen hat die Stadt aber keine Einwände. Schließlich gehört der freundliche Mann mit dem schwarzen Hut zum festen Bild dort draußen.

Auf der Erlanger Bergkerwa war das schon mal anders. Dort ist der Drehorgelmann 2009 vertrieben worden.