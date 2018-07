Drehleitern ein Thema

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am Montag, 9. Juli, um 14 Uhr im Landratsamt Kulmbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Elektromobilität und eine finanzielle Beteiligung am Umbau und an der Sanierung der "Alten Mühle" in Mainleus. Weiter geht es um Zuschüsse für die Naturbühne Trebgast sowie für je eine Drehleiter für die Stadt Stadtsteinach und den Markt Thurnau. Weitere Themen sind der Umbau eines alten Rüstwagens zu einem Transportfahrzeug, Auftragsvergaben für die Sanierungsarbeiten am Landratsamt sowie die Stellungnahme zur örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2014 und 2015 für den Bereich der erzieherischen Hilfen. red