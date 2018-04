Drechsler treffen sich zum Stammtisch

Die Freunde des Dreiländer Drechsler Treffs (DDT) kommen am Freitag, 13. April, um 18 Uhr in der Werkstatt in Stockheim zur Vorführung vom Balancer zusammen. Danach ist ein Treffen zum Erfahrungsaustausch in der Dorfschänke geplant. Gäste sind willkommen. sek