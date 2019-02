Drechselvorführung zur Ausstellung

Zur Ausstellung "Durchgedreht" sind im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön" am kommenden Sonntag, 10. Februar, von 12.30 bis 15.30 Uhr, und zur Rhöner Maskenfastnacht in Oberelsbach am Sonntag, 17. Februar, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr Vorführungen an der Drechselmaschine. Die Ausstellung "Durchgedreht" ist noch bis Montag, 18. Februar, zu besichtigen. Öffnungszeiten täglich außer Dienstag von 10 bis 16 Uhr. sek