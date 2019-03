Dramatische Musik zur Fastenzeit

Mit einem Orgelkonzert zur Fastenzeit eröffnete Anke Willwohl aus Würzburg die diesjährige Orgelkonzertreihe in der Pfarrkirche Sankt Michael in Zeil.

Die Würzburger Dekanatskantorin glänzte in virtuoser Spielweise und reizte die Möglichkeiten der Eichfelder-Orgel voll aus. So begann das Konzert mit Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur, welche die Interpretin in einem brillant schnellen Tempo gestochen scharf zum Besten gab.

Moderne Orgelklänge folgten in den biblischen Tänzen des zeitgenössischen tschechischen Komponisten Petr Eben. Zunächst erklang der lyrische Satz "Tanz der Sulamit", in dem ein Porträt der schönen Braut aus dem "Hohenlied" des Königs Salomo träumerisch ausgedeutet wurde. Im anschließenden dramatischen "Tanz von Jephtas Tochter" mündete ein Aufmarsch von Jephtas Herr in eine dramatische Begegnung mit dessen Tochter, welches durch markante Pedal-Soli und stürmische Passagen den Klangraum zum Beben brachte.

Entspannt wirkte hierauf das Concerto a-Moll Johann Sebastian Bachs. Dieses eigentlich für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo komponierte Concerto grosso von Antonio Vivaldi wurde von Bach für die Orgel transkribiert. Dramatisch wurde es noch mal zum Schluss mit Franz Listzs Prometheus.

Packende Interpretation

Liszt folgte Herders Deutung der Sage des Prometheus und bemerkte zu seiner Musik, er habe darin die Stimmungen aufgehen lassen wollen, welche die Seele des Mythos bildeten: Kühnheit, Leiden, Ausharren und Erlösung. Packend, aber auch energiegeladen interpretierte die Würzburger Organistin dieses lebhafte, furiose Orgelwerk, so dass die Zeiler Orgel bis an ihre Grenzen ausgereizt wurde. Die Organistin lobte nach dem Konzert die Qualität der Zeiler Orgel, insbesondere die klangliche Gestaltung der einzelnen Register. red