Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Mandy Pörner den Kurs "Drahtsterne für Kinder" an. Ein Drahtgerippe (Sternenform) wird mit Perlen aller Art, Farben und Formen befädelt. Der Kurs ist eine Anregung, um weitere, eigene Formen (zum Beispiel Schneeflocken, 3D-Sterne, Christbaumkugeln oder kleine Engelchen) zu verwirklichen. Der Kurs findet am kommenden Freitag, 18. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Thonberg, Alte Schulstraße 3 in Weißenbrunn, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule in Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red