Drahtesel mit Kochtopf getauscht

Geistig noch äußerst fit und rege feierte am Mittwoch Elsa Handke im Kreise ihrer Familie, Freunde und Bekannten ihren 95. Geburtstag. Die in Danndorf im Kreis Kulmbach geborene Jubilarin lernte ihren aus Oberschlesien stammenden Mann Georg, der sich nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in Schwürbitz niederließ, bei einer Kinoveranstaltung kennen.

In der Basilika von Vierzehnheiligen traten beide im Jahr 1950 vor den Traualtar. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor, Da der Vater der Jubilarin Schweizer im Gutshof Nassanger der Familie Benecke war, lebte die Familie viele Jahre lang in dem außergewöhnlichen ringförmigen Bau des bekannten Baumeisters Leonhard Dientzenhofer. Auch Elsa Handke war lange Zeit auf dem Gutshof beschäftigt, während ihr Mann, der schon 1999 verstarb, überwiegend beim Kieswerk Schramm tätig war.

Radwanderführerin der Stadt

Zeitlebens war Elsa Handke eine begeisterte Radlerin. Unter drei Radwanderführern machte sie jahrzehntelang regelmäßig bei den monatlichen Radwanderfahrten der Stadt mit, war bis vor wenigen Jahren fast täglich mit ihrem Drahtesel unterwegs und ist natürlich auch heute noch Mitglied beim örtlichen Radfahrverein. Seit Januar 2018 wohnt Elsa Handke im Pflegeheim Elisabeth. Sie nimmt rege an den Aktionen im Heim teil, hält sich bei den zweimal in der Woche stattfindenden Gymnastikübungen fit, ist mit Begeisterung in der Koch- und Backgruppe aktiv und begibt sich als naturverbundener Mensch bei jeder Gelegenheit an die frische Luft. Mit ihrem Sohn Helmut, spielt sie unter anderem "Mensch ärgere dich nicht" und löst Kreuzworträtsel. Zudem holt er sie an Feiertagen ab und besucht mit ihr den Gottesdienst in der Kirche in Trieb. thi