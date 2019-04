Drängelei beim Fahrstreifenwechsel

Nur durch massives Bremsen konnte am Mittwoch um 7 Uhr eine 39-Jährige einen Zusammenstoß mit einem vor ihr einscherenden VW in der Bamberger Straße vermeiden. In Richtung Innenstadt fahrend schnitt der VW-Fahrer die Frau, um von der rechten Fahrspur, die durch Warnbaken gesperrt war, noch rechtzeitig nach links wechseln zu können. Die rechte Fahrspur wurde an dieser Stelle für den durchgehenden Verkehr herausgenommen, um Busparkplätze auf Höhe des Angers zu schaffen. Als die beiden Fahrzeuge schließlich an der Angerkreuzung an der roten Ampel nebeneinander zum Stehen kamen, machte der VW-Fahrer der Frau gegenüber zudem noch eine drohende Geste. Die 39-Jährige erstattete schließlich Anzeige wegen Nötigung bei der Coburger Polizeiinspektion.