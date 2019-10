Die Unabhängigen Kupferberger Wähler laden am Donnerstag, 3. Oktober, "Tag der Deutschen Einheit", von 13 bis 16 Uhr wieder zum beliebten Drachenfest am Sonnenhang ein. Es ist ein Nachmittag für Jung und Alt. Geboten werden Kaffee, Kuchen, Brotzeit und Getränke. Nicht fehlen darf ein Kartoffelfeuer. Also kommt und lasst die Drachen steigen. kpw