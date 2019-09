Drachenausstellung geht zu Ende

Zum letzten Mal im Angesicht des Drachen heißt es bei der Finissage der Sonderausstellung "Drachenblut & Heldenmut" auf der Veste, mit Erzählkunstprogramm von Peggy Hoffmann, am Sonntag, 22. September. Erzählkünstlerin Peggy Hoffmann hat genau erforscht, wie die vier Helden und Heiligen die Bestie besiegt haben und wie es ihnen dabei ergangen ist. Mythen, Sagen und Legenden bieten den Stoff für ihr unterhaltsames und interaktives Erzählkunstprogramm für die ganze Familie. Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt. Am Sonntag, 22. September, gibt es zwei Aufführungen. Beginn jeweils 14 und 15 Uhr. Treffpunkt ist immer an der Museumskasse.Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Ausstellung ist nur noch bis Sonntag täglich von 9.30 bis 17 Uhr zu sehen. Foto: gemalt von Franka