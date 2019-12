Dr. Schneider würde nach Zukauf gerne auf dem Loewe-Gelände einziehen

Ein kleiner Teil von Loewe hat am Montag eine neue unternehmerische Heimat gefunden. Dabei handelt es sich um den Bereich der EMS-Anlagen. Dieser wird vom Automobilzulieferer Dr. Schneider aus Neuses übernommen.

Die EMS (Electronic Manufacturing Services), also die Produktion elektronischer Komponenten, und damit zusammenhängend das zugehörige Prüfequipment (EMV) sollen das "Produktportfolio deutlich bereichern und Dr. Schneider wettbewerbsfähiger machen", erwartet sich Geschäftsführer Wilhelm Wirth einen Schub von dem Zukauf, der seit Sommer diskutiert, in den vergangenen zwei Wochen forciert und zu Wochenbeginn besiegelt wurde.

Wirth erklärt, dass Dr. Schneider zwar ein "reinrassiger Kunststoffmodul-Hersteller" sei, doch auch in diesem Sektor werde die Einarbeitung von Elektronikbauteilen heute von den Kunden immer mehr erwartet. Solche Bauteile müssten bislang ausnahmslos zugekauft werden. Das solle sich nun ändern. Bereits vor der Loewe-Insolvenz sei in Neuses an einem so genannten Business-Case gearbeitet worden, sich bei den EMS auf die eigenen Füße zu stellen. Die Entwicklung in Kronach habe diese Überlegungen konkret werden lassen. In einem hervorragend verlaufenen Bieterprozess habe Dr. Schneider den Zuschlag bekommen.

Jetzt schon über Personalzahlen für die neue Abteilung zu reden, hält Wirth für unseriös. Erst einmal müssten die Überlegungen für die neue Abteilung konkret in die Zukunftsplanungen des Gesamtunternehmens eingebettet werden. Zwei Dinge räumt Wirth jedoch ein. Zum einen würde er sich über Bewerbungen von früheren Loewe-Mitarbeitern freuen, zum anderen möchte er am liebsten den Standort auf dem Loewe-Gelände beibehalten. In dieser Hinsicht werden nun Gespräche mit der Stadt aufgenommen. mrm