Dozenten für Fotografie gesucht

Der Wert kultureller Bildung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist unbestritten. Wer zu einem verantwortungsvollen Erwachsenen werden soll, der braucht neben schulischer Bildung auch Kultur. Kunst und Kultur bilden auf andere, aber gleichsam wichtige Weise und bieten die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und auszudrücken.

Projekt "Digitale Fotografie"

Um Jugendlichen der Region Coburg viele Möglichkeiten zur kulturellen Bildung zu geben, entwickelt die Bildungsregion Coburg jährlich neue Projekte, die sie mit regionalen Partnern umsetzen. Für das Jahr 2020 möchte sich die Bildungsregion mit dem Thema "Digitale Fotografie: Porträts und bewegte Motive" auseinandersetzen. Im Zeitraum von Anfang April bis Mitte Juni möchte sie daher Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren die Möglichkeit zur Teilnahme an Tagesfotokursen bieten.

Inhalt der Kurse soll jeweils eine Einführung in die Kunst der Porträtfotografie oder der Fotografie von bewegten Motiven sein. Die Kurse sollen dabei sowohl als Nachmittagsseminare für Schulen sowie auch als Tageskurse im Oster- und Pfingstferienprogramm angeboten werden.

Die Bezahlung des Dozenten orientiert sich an der Honorarordnung der Volkshochschulen. Die genaue Terminierung erfolgt nach Absprache.

Wer sich wo bewerben kann

Von den Dozenten werden gute Kenntnisse in der Fotografie - gerne auch als langjähriger Hobby-Fotograf - erwartet. Idealerweise waren die Bewerber bereits früher schon mal als Dozent tätig, bevorzugt im Bereich der Jugendarbeit.

Wer Interesse daran hat, als freier Dozent an diesem Projekt mitzuwirken, nimmt mit dem Fachbereich Bildung, Kultur, Sport im Landratsamt Coburg Kontakt auf. Hier erhalten Interessierte detaillierte Informationen zum geplanten Projekt und zur Bewerbung. Als Ansprechpartnerin ist Tamara Freitag per E-Mail an tamara.Freitag@landkreis-coburg.de oder telefonisch unter Rufnummer 09561/51472310 zu erreichen. red