"Downhill war megatoll"

Am "Oberfränkischen Schulsporttag Mountainbike " in Gaustadt nahmen auch Windheimer Schüler teil. Nachdem die Regierung von Oberfranken vor zwei Jahren einen Schnuppertag im Langlauf für fast 300 Schülerinnen und Schüler aus ganz Oberfranken im Fichtelgebirge organisierte, wurde in diesem Jahr interessierten Mountainbikern ein ähnlich attraktives Event geboten.Zusammen mit ihrem Lehrer Marco Friedrich machten sich fünf Jungen der Klasse 7b der Mittelschule Windheim mit Kleinbus und Anhänger für die eigenen Bikes frühmorgens auf den Weg nach Gaustadt. Nicht nur "Freaks", die oft nur auf dem Hinterrad fahrend auf dem Gelände unterwegs waren, sondern auch Anfängern sollte dort das Fahren auch abseits von Straßen schmackhaft gemacht werden.Da es sich um einen Schulsporttag handelte, ging es weniger darum, Rekordzeiten auf halsbrecherischen Downhill-Trails zu erzielen. Zunächst stand vielmehr kontrolliertes, geschicktes und umsichtiges Fortbewegen im Vordergrund. An verschiedenen Stationen auf dem Sportplatz stellten 250 Biker unter Anleitung ausgebildeter Guides ihr Können unter Beweis: Von Balance- und Bremsübungen über Sprünge bis hin zum Überwinden von aufgestapelten Paletten wurde den Teilnehmern in Kleingruppen eine Vielzahl an fahrerischen Fähigkeiten abverlangt. "Die Stationen waren gut, bloß schade, dass wir nicht alle neun durchlaufen konnten", so Wolfgang Messer. Dass die Teilnehmer heiß aufs Fahren waren, untermauert auch Phillip Carter: "Die Mittagspause hätte nicht so lange sein müssen, dann hätten wir noch mehr geschafft."Parallel zum Stationentraining erhielten die betreuenden Lehrkräfte im nahegelegenen Schulgebäude zunächst eine theoretische Fortbildung, ehe danach auf dem Landesgartenschaugelände sicherheitsrelevante Aspekte demonstriert und spielerische Übungsformen erprobt wurden. "Es kann kein Lehrer, auch nicht Sportlehrer, einfach mit seinen Schülern eine Radtour, geschweige denn Mountainbike-Training im freien Gelände abhalten", so der Schulsportbeauftragte für Radsport Michael Kreil. Hierfür müsse eine mehrtägige Fortbildung absolviert werden.Die Schüler konnten es dann kaum erwarten, der aufkommenden Hitze am Sportplatz zu entfliehen und die schattigen Trails im Laubwald oberhalb des Bamberger Doms zu erkunden. Hier mussten die Lehrer ihr zuvor erworbenes Wissen umsetzen und die Gruppen durch das Gelände führen."Wer Spaß beim Downhill haben will, muss sich halt erst mal den Berg hochquälen", so Marco Friedrich zu Schülern, die sich mit schwindenden Kräften den Berg hoch mühten. Doch der strapaziöse "Aufstieg" sollte sich lohnen. Auf holprigen Waldwegen wurde den Kids dann viel fahrerisches Können abverlangt: Über Wurzeln und Steine ging es quer durch den Wald über enge und kurvige Trails mit teils rasanter Geschwindigkeit bergab - Motivation genug für den nächsten Anstieg. "Das Downhill im Wald war megatoll", so das Resümee von Fabian Papst aus Windheim. Mit einer Urkunde, einem kleinen Präsent und der ein oder anderen Blessur ging es am späten Nachmittag nach vielen Stunden im Sattel wieder nach Hause.