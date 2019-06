Dose gegen Scheibe und Gebäude geworfen

AmDienstag wurden in der Straße "Am Schönborn 6" zwischen 15.15 bis 15.45 Uhr die Gebäudefassade und ein Teil des Schaufensters der Raiffeisenbankfiliale Hausen gezielt durch einen Dosenwurf beschädigt. Im der Dose befand sich ein Klebemittel. Der Außenbereich des Gebäudes wurde auf einer Länge von ca. drei Metern mit dem zäh anhaftenden Klebemittel verunstaltet. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Sachbeschädigung muss von einer Person, die sich auf dem Gehweg befand, begangen worden sein, schreibt die Polizei. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol