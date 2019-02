Dornig-Schützen nahmen es mit einem Drachen und einem Wolf auf

Die Dornig-Schützen der Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein veranstalteten ihr sechstes Nachtschießen mit 35 Bogenschützen in der "Dornig-Arena". Teilgenommen haben neben Vereinsmitgliedern auch Gastschützen von den "Bowhuntern" aus Rossach, dem "Wuida Haufa" aus Abensberg, dem Schützenverein Steinbachwald Rauhenzell und den königlich-privilegierten Schützen aus Hammelburg sowie weitere Gäste.

18 beleuchtete 3-D-Ziele

Die Teilnehmer versammelten sich bei Einbruch der Dunkelheit auf der Dornigterrasse, um in den Nachtparcours zu starten. Der Parcours war mit 18 beleuchteten 3-D-Zielen und Sonderschüssen wieder tadellos von den Dornig-Schützen präpariert. Begonnen wurde mit einem Tiefschuss von der Terrasse aus in den darunter liegenden Hang. Die mit Fackeln kenntlich gemachten Ziele erforderten einiges Geschick beim Schießen in der Dunkelheit und waren zugleich ein hervorragendes Training der Hand-Augen-Koordination.

Tunnelschuss auf einen Drachen

Höhepunkte waren der Tunnelschuss auf einen Drachen und ein heulender Wolf. Dieser war vor der Kulisse eines beleuchteten Vollmondes platziert. Der Schuss durch die Feuertonne erforderte extreme Zielgenauigkeit. So manchem Pfeil wurde diese Herausforderung zum Verhängnis. Beim Sonderschuss "Verdeckte Zielscheibe" konnte zudem um diverse Sachpreise geschossen werden.

Das Küchenteam Bärbel und Helmut vom "Haus am Dornig" versorgte die Schützen mit heißen und kalten Getränken sowie Chili con carne und Kartoffelsuppe. Ein gemütliches Beisammensein im Vereinshaus mit musikalischer Begleitung der "Dornigschützen-Band" rundete den Abend ab. bf