Dormitzer Rat berät über Ferienbetreuung

Am Dienstag, 26. Februar, tagt der Gemeinderat ab 19 Uhr im Saal des Rathauses und beschäftigt sich unter anderem mit folgenden Themen: Raumsituation in der Grundschule und gemeindliche Mittagsbetreuung; Erlass einer Satzung für die Mittags- und Ferienbetreuung der Gemeinde Dormitz; Erlass einer Gebührensatzung für die Mittags- und Ferienbetreuung der Gemeinde Dormitz ab dem Schuljahr 2019/2020; Neubau eines Mehrgenerationenwohnhauses mit Carport; Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Am Brandbach" im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange; Antrag der Schützenfreunde Dormitz auf Bezuschussung der Jugendarbeit für die Jahre 2017 und 2018. red