Dormitzer Mädels fiebern bei "Bachelor" mit

In der zweiten Staffel der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" des Fernsehsenders RTL ist Julia Prokopy aus Dormitz freiwillig ausgestiegen. Kurz nach ihrem Aus wurde nach Angaben des Sender bekannt, dass Julia (24) und Nico Schwanz (41) - Model, Schauspieler, Sänger und Teilnehmer an Sendungen wie "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" oder "Big Brother" - ein Paar sind. Sie kennen sich erst seit einem knappen Monat. Der Auftritt von Julia Prokopy in der Fernsehsendung "Bachelor in Paradise" war natürlich Gesprächsthema in Dormitz. Die Ausstrahlung am Dienstagabend verfolgten auch die Fußballerinnen des FC Dormitz, die sich im Sportheim zum gemeinsamen Schauen trafen. Das Alter spielt für Julia und Nico laut RTL keine Rolle. "Das Alter ist nur eine Zahl", meint Julia und ist schon total gespannt, bald Nicos neunjährigen Sohn kennenzulernen. "Ich liebe Kinder über alles", freut sich Julia auf das Treffen mit dem kleinen Damian. Foto: privat