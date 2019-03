Dormitzer entführen Jugendbeauftragten

Bereits zum sechsten Mal trafen sich die "Dormitzer Sandhos'n" zur Weiberfastnacht. Ziel war diesmal der Dormitzer Jugendbeauftragte Ludwig Schmitt, auch bekannt als "Lucky". Dieser war sichtlich gerührt über die "Entführung".

Er wurde von den lustigen Weibern, die sich in diesem Jahr einheitlich als Rentiere präsentierten, reichlich besungen und in einer TV-Sendung auf den Arm genommen.

Ludwig Schmitt besucht in Dormitz als "Bischof von Myra" bereits seit 25 Jahren zum Nikolaustag die Kinder in der Schule und im Kindergarten. In seiner Funktion als Jugendbeauftragter der Gemeinde kennt er darüber hinaus auch die Gruppe der Jugendlichen gut. So ist er fast jedem im Ort bekannt.

In diesem Jahr gaben ihm die gut 30 Weiber der Dormitzer "Sandhos'n" die Ehre. Sie hatten sich thematisch passend als Rentiere phantasievoll einheitlich hergerichtet und geschminkt und (ent-)führten ihn durch einen illustren Abend.

Die "Sandhos'n" begleiteten Ludwig Schmitt in der selbst gebauten Kutsche mit einem Fackelzug und unter der musikalischen Begleitung von Quetschen-Spieler Christian zum Gasthaus "Grüner Baum".

Der Rückblick auf die langjährige Schaffensweise des Entführungsopfers erfolgte in Form einer "TV-Sendung". Glücksfee Cilli (Cäcilia Geyer) zog aus einem Kistchen Fragen heraus, die von einigen Rentierdamen vorgetragen wurden. So interessierten diese sich zum Beispiel für Luckys "Erfahrungen im Reisen durch die Zeit" oder beim alljährlichen Schlettern.

Doch auch Ludwig Schmitt hatte etwas mitgebracht. So schmeichelte der den Rentierdamen mit einer selbst getexteten Hymne: "Die allerschönsten aller Rosen - das sind die Dormitzer Sandhos'n". Passend zum Namen des Jugendclubs hatten die Organisatorinnen Marianne Mirsberger, Margit Derfuß, Cäcilia Geyer und Ina Müllemann aus Nenas Leuchtturm-Lied ein Lobeslied erstellt. Eine Polonaise, die bunt verkleidete Abordnung Kleinsendelbacherinnen sowie Tanz bis in die Nacht rundeten das Treiben ab. red