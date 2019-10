Dormitz spricht über das Tempo im Ort

Am Dienstag, 29. Oktober, findet eine Gemeinderatssitzung statt, zu der die Bevölkerung ab 19 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen ist. Behandelt werden Anträge der Schützenfreunde Dormitz und des 1. FC Dormitz auf Bezuschussung der Jugendarbeit für das Jahr 2019 und es wird über die Anschaffung zweier Geschwindigkeitstafeln zur Installation an der Hauptstraße gesprochen. Weitere Punkte sind der Jahresantrag für 2020 zur Städtebauförderung, der Grundsatzbeschluss zum Umgang mit Spenden und ähnlichen Zuwendungen sowie die Berufung zum Wahlleiter und seiner Stellvertretung für die Kommunalwahl 2020. red