Doris Pöhner gibt ab sofort den Ton an

Doris Pöhner ist die neue Vorsitzende des Gesangvereins Roth, so lautete das Ergebnis der Neuwahlen bei der Generalversammlung im Feuerwehrhaus. Sie löst damit Georg Beuschel ab, der nach 45 Jahren als Erster beziehungsweise als Zweiter Vorsitzende nicht mehr zur Wiederwahl stand.

Ortssprecher Reinhold Schmidt wünschte der neuen Vorsitzenden eine glückliche Hand. In seinem Jahresbericht ließ der scheidende Vorsitzende Beuschel die zahlreichen Aktivitäten Revue passieren. Zurzeit zählt der Gesangverein 79 Mitglieder, davon sind sieben Ehrenmitglieder. Es wurden 38 Singstunden abgehalten und 14 Auftritte der 21 aktiven Mitglieder absolviert. An allen 52 Veranstaltungen nahmen Georg Helm und die Chorleiterin Brigitte Wolf teil. Das Vereinsleben wurde durch eine Nachtwanderung sowie beim "Kerwes-Cup" in geselliger Weise aufrechterhalten.

Chorleiter Brigitte Wolf berichtete von 14 Auftritten mit dem Weihnachtskonzert in Vierzehnheiligen als absolutem Höhepunkt. Anschließend sprach sie sich für die Beibehaltung der Maiandachten sowie der Weihnachtskonzerte aus und stellte das neue Jahresprogramm vor. Aus der Statistik der Nachwuchssänger war zu entnehmen, dass beim Kinderchor "Rothkehlchen" zwölf Kinder und beim Jugendchor "Ruamonics" aktuell elf Sänger heranwachsen.

Im April 2019 übernahm Pia Hempfling die Leitung der Nachwuchs-Chöre, nachdem zuvor Stefan Kriegel sein Amt überraschend niedergelegt hatte. Die jungen Sänger hielten 26 Singstunden ab und hatten einige Aufritte.

Das Ergebnis der Neuwahl: Vorsitzende Doris Pöhner, Stellvertreter Martina Musmann-Jäger und Georg Beuschel, Schriftführer Michael Barnickel und Kassier Georg Helm. Gerd Schubert und Reinhold Schmidt wurden als neue Kassenprüfer gewählt. Als Notenwart wurde Ralf Kraus gewählt. gkle