Doris Comis zur Vorsitzenden gewählt

Bei der sehr gut besuchten Jahresversammlung des RV Concordia Reundorf im Gasthaus Haugeneder wurde die bisherige Schriftführerin Doris Comis zur neuen Vorsitzenden gewählt, während den Schriftführerposten ihr Mann Klaus übernahm.

Die bisherige Vorsitzende Christine Hellmuth bleibt aber als Leiterin des Kinderturnens dem Vorstand erhalten. Simone Holzschuh wurde als Kassiererin bestätigt. Christine Hellmuth ließ zunächst die wichtigsten Ereignisse und Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. So beteiligte man sich am Faschingsumzug durch den Ort sowie an der Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen der Soldatenkameradschaft und wirkte bei der Durchführung der Kirchweihfeierlichkeiten mit, die die Reundorfer Vereine gemeinsam ausrichteten. Als Höhepunkt stellte sie den dreitägigen Vereinsausflug nach Dresden heraus. Die beliebte Dorfweihnacht musste diesmal aufgrund fehlender Helfer entfallen. Sehr rege war wieder die Gymnastikgruppe des Vereins, die sich nicht nur unter der Leitung von Silvia Hellmuth zu den regelmäßigen Übungsabenden traf, sondern die auch noch durch viele weitere Aktivitäten hervortrat.

Regen Zuspruch habe das seit Juni 2017 angebotene Kinderturnen gefunden, bei dem sich regelmäßig 15 bis 18 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren treffen, wie die Abteilungsleiterin Michaela Vogel vermeldete. Zusammen mit Christine Hellmuth und Gisela Hartan möchte sie den Kindern mit Fang- und Bewegungsspielen, Gymnastik sowie Übungen mit Bällen, Reifen, Schwungtuch und Trampolin Freude an sportlicher Bewegung vermitteln.

Tischtennis-Abteilungsleiter Dieter Böhm konnte eine positive Leistungsbilanz der Herrenmannschaft ziehen, nachdem sie in der im Februar 2019 abgeschlossenen Spielrunde die Meisterschaft in der Bezirksklasse D errang und in die Bezirksklasse C aufstieg. Erstmals konnte auch eine 2. Mannschaft eingesetzt werden, die in der Bezirksklasse D aktuell den 5. Platz einnimmt.

Radwanderwart Klaus Comis wünschte sich eine stärkere Beteiligung an den Bezirksradwanderfahrten, schließlich seien die Radtouren eine ideale Freizeitbeschäftigung in geselliger Runde. Als Auftakt zur Fahrradsaison sei die Teilnahme an der Sternwallfahrt nach Vierzehnheiligen am 3. Mai geplant. Außerdem wolle man sich an den Wanderfahrten nach Merkendorf (10. Mai), Altenkunstadt (24. Mai), Klosterlangheim (7. Juni), Schwürbitz (5. Juli), Maineck (26. Juli) und Stetten (9. August) beteiligen.

Die neu gewählte Vorsitzende Doris Comis bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Ein herzlicher Dank galt auch ihrer Vorgängerin Christine Hellmuth für das große Engagement während ihrer vierjährigen Amtszeit.

Als nächste größere Veranstaltung nannte die Vorsitzende die im Juni von den Reundorfer Vereinen unter der Federführung des RVC organisierte Kerwa. Auch ein zweitägiger Vereinsausflug ist geplant und der im letzten Jahr ausgefallene Weihnachtsmarkt soll nach Möglichkeit wieder stattfinden.

Der neue Vorstand des RVC Reundorf: Vorsitzende Doris Comis, 2. Vorsitzende Manuela Hellmuth, Schriftführer Klaus Comis, Kassiererin Simone Holzschuh, Gymnastik-Abteilungsleiterin Silvia Hellmuth, Tischtennis-Abteilungsleiter Dieter Böhm, Abteilungsleiter Radfahren Klaus Comis, Abteilungsleiterin Kinderturnen Christine Hellmuth, Ausschussmitglieder: Torsten Hellmuth, Annette Richter, Robert Kober, Ursula Leppelt und Michaela Vogel, Kassenprüfer: Konrad Seelmann und Dietmar Bauernschmitt, Fahnenträger Erich Rettmann. thi