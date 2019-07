Doris Bocka zeigt ihre Werke im Badhaus: Kunst im Tango-Schritt

Der weiße Hintergrund hinter dem Bild "Wer anderes denkt" ist nicht einfach nur monochrom: positives, fast schon träumerisches Blau, aber auch ein tiefes Schwarz schimmern durch. Das Weiß hat Tiefgang, bekommt etwas Zerrissenes. Unzählige Farbschichten sind im Hintergrund aufgetragen. Aber nicht plakativ, nicht mit einer Spachtel - sondern eher im Stile der alten Meister: fein, zart, dünn.

"Die Schichten werden immer wieder abgetragen, weggewischt. Nur so erhält man die nötige Tiefe", erklärt Künstlerin Doris Bocka Bürgermeister Ralf Hartnack. Kein einziges Detail des Kunstwerks ist dem Zufall überlassen. "Jedes Bild muss erarbeitet werden", so Bocka.

Daneben hängt ein japanisches Haiku-Gedicht an der Wand: "Auf Zehenspitzen größer, leichter, Wirbelwind schneller, schneller dreh'n." Mehr Worte braucht es nicht, um das Werk zu erklären.

Wenn die Künstlerin Inspiration sucht, dann legt sie argentinische Tangomusik auf. Ganz von selbst stellen sich dann die Ideen ein, erzählt sie.

Bei der Vernissage im Badhaus spielte Vinzenz Ständner auf - der Höhepunkt der Vernissage. Denn die Künstlerin tanzte mit ihrem Bruder Michael Vogler feurigen Tango und genoss den Abend im Rampenlicht.

Doris Bocka stammt aus Kasendorf. Sie ging am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium zur Schule, studierte dann Kunsterziehung und Anglistik und besuchte später die Universität in Bayreuth. Dort wechselte sie in Kunst im Nebenfach, belegte Lehramt an Hauptschulen.

Nach dem ersten und zweiten Staatsexamen ließ sie sich vom Schuldienst beurlauben und qualifizierte sich mit einem Promotionsstudium weiter. Sie erreichte den Doktor der Philosophie.

Es folgten Jahre im Schuldienst und an der Uni als akademische Rätin. Bocka widmete sich der Lehrerweiterbildung - und fand wieder zur Kunst, verband Mathematik und Kunst miteinander.

Sie konzipierte am Lehrstuhl für Mathematik und Didaktik beim Projekt "Alles ist Zahl" Ausstellungen, die unter anderem im Deutschen Museum in Berlin gezeigt wurden. Sie arbeitete Wanderausstellungen aus.

Seit 2015 konzentriert sich Doris Bocka auf ihr eigenes Schaffen. Sie ist Mitglied beim Bund Fränkischer Künstler, beim Kunstverein Bayreuth und beim Kunstverein Kulmbach. Regelmäßig zeigt sie Werke bei Gruppenausstellungen im In- und Ausland.

Die Vernissage im Badhaus konzentriert sich auf Acryl- und Pigment-Malerei. Thematisch allerdings lässt sich Bocka nicht festlegen. Sie empfängt Kunstinteressierte mit "Ein Teppich träumt vom Fliegen...". Sie zeigt Emotionen, Menschen, Landschaften und gewährt Einblicke in die gesamte Bandbreite des Lebens. Sogar selbstkreierten Schmuck hat Bocka im Repertoire.

Die Ausstellung "Einblicke" ist bis 8. September im Badhaus zu sehen und freitags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.