Dorin Adam gewinnt Deutschland-Cup

Bei den Deutschen Meisterschaften in Karate und beim Deutschland-Cup im Kickboxen in Straubing haben unter den 800 Teilnehmern auch zwei Kämpfer des Shotokan Karate Rennsteig erfolgreich teilgenommen. Über zwei Tage maßen sich Wettkämpfer aus ganz Deutschland und umliegenden Ländern beim vom größten Weltverband WKU ausgerichteten Turnier. Es war gleichzeitig das erste Wertungsturnier für die Weltmeisterschaft in Kanada im kommenden Jahr.

Die Kämpfer des Shotokan Karate Rennsteig, Dorin Adam und Nico Büttner, die bereits für die diesjährige WM in Österreich qualifiziert sind, nutzten das Turnier, um im Wettkampfrhythmus zu bleiben.

Dorin Adam wurde seiner Favoritenrolle souverän gerecht und holte sehr sicher den Titel. Nico Büttner musste sich sehr knapp geschlagen geben und holte sich im kleinen Finale noch den dritten Platz.

Der Shotokan Karate Rennsteig stellt in diesem Jahr mit Erfolgstrainer und Rekordweltmeister Harun-Veysel Elkol (Karate Kumite), Leon Fehn (Karate Formen), Dorin Adam und Nico Büttner (beide Kickboxen Leicht Kontakt) vier Kämpfer für die Weltmeisterschaft im österreichischen Bregenz. red