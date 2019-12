Dorfweihnachtsfeier der Vereine

Der Musikverein und der Gartenbauverein Geutenreuth laden alle zur vierten gemeinsamen Dorfweihnachtsfeier am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr in die Fillialkirche St. Erhardt in Geutenreuth ein. Ausführende sind die Kindergruppe des Gartenbauvereins mit dem Namen "Sackfundesla" und der Musikverein Geutenreuth. Ein Krippenspiel, Gedichte und viel Musik werden für Kurzweil sorgen. Im Anschluss findet in der TTC-Halle ein gemütlicher Abend mit Bratwürsten, Kuchen, Stollen und Glühwein statt. Natürlich wird auch der Nikolaus verbeischauen und Groß und Klein beschenken. red