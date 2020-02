Dorfspaziergänge der Grünen

Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Sebastian Callens, und sein Team laden alle interessierten Bürger zu folgenden Informationsveranstaltungen ein: Am Samstag, 22. Februar, ist um 10 Uhr ein Treffen in Mainroth am Kirchplatz geplant. Von dort aus geht es zu Fuß zum Bauernhof Fasold mit Einladung zu Leberkäs' und Getränken. Themen werden die Landwirtschaft und die Umwelt sein. Am gleichen Tag, Samstag, 22. Februar, um 15 Uhr findet ein Treffen in Mainklein an der Schulbushaltestelle statt. Der Dorfspaziergang führt in den Häckergrund und in die andere Richtung bis zum Beginn des Radweges. Es schließt sich eine Besichtigung einer Hackschnitzelheizung mit Nahwärmenetz an. Ein Thema wird der öffentliche Nahverkehr sein. Abschließend ist für das leibliche Wohl mit Leberkäs' und Getränken gesorgt. red