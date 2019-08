Dorfrallye für Ferienkinder

Die Sportvereine MSV Modlos und SG "Eintracht" Oberleichtersbach bieten am Dienstag, 20. August, um 15 Uhr ein Ferienprogramm für Kinder ab sechs Jahren an. Treffpunkt ist am Sportheim in Modlos. Mitzubringen sind Kopfbedeckung und gutes Schuhwerk, denn es geht zur Modloser Dorfrallye. Für kostenfreie Getränke und Essen ist gesorgt. Anmeldungen sind bis 18. August an Maria Klug (Modlos) unter Tel.: 09744/930 767 oder an Miriam Hornung (Oberleichtersbach) unter Tel.: 09741/2326 zu richten. Es kann auch eine Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen werden. sek